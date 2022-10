Spari e danneggiamenti di immobili rurali: condanna per un pastore

Gela. I danneggiamenti avvenivano a colpi di arma da fuoco. Diversi immobili rurali e aziende agricole furono presi di mira, sia in territorio gelese che nell’area niscemese. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, ha emesso una condanna, a due anni e otto mesi di reclusione, per il pastore Fabrizio Rizzo, già coinvolto nell’indagine antimafia “Fabula”. Secondo quanto ricostruito dai pm della Dda di Caltanissetta, i danneggiamenti erano sistematici e si verificavano in aree dove spesso Rizzo organizzava i pascoli. Nel corso dell’attività istruttoria sono stati sentiti, come testimoni, molti proprietari terrieri, i cui immobili furono danneggiati da colpi di arma da fuoco. I poliziotti iniziarono a ricostruire i vari fatti, tutti con le stesse modalità, arrivando fino a Rizzo, nei cui confronti pendevano diversi capi di imputazione (è difeso dal legale Giorgio Antoci).