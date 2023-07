Spari in via Niscemi, confermata misura per il quarantaquattrenne coinvolto: rimane in carcere

Gela. Rimane in carcere il quarantaquattrenne Giuseppe Emmanuello. E’ coinvolto nell’azione che lo scorso anno determinò il ferimento di due persone, in via Niscemi. Gli inquirenti ricostruirono la sua presenza a bordo dell’auto dalla quale partirono i colpi di pistola, esplosi da un minorenne, a sua volta arrestato per questi fatti. I giudici del riesame di Caltanissetta non hanno accolto il ricorso del difensore di Emmanuello, l’avvocato Giovanni Bruscia. Nei sui confronti, comunque, non viene mossa la contestazione del metodo mafioso. E’ accusato del possesso di armi. Per i giudici del riesame, ci sono gli estremi per mantenere la custodia cautelare in carcere. Elementi che invece per il legale non sussistono.