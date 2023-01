Spari in via Niscemi, indagini della Dda: colpi di arma da fuoco in pieno giorno

Gela. Le indagini, partite lo scorso ottobre a seguito degli spari che si registrarono nel cuore di via Niscemi e in pieno giorno, potrebbero estendersi e avere ulteriori evoluzioni. Per quei fatti, che portarono a feriti fortunatamente solo lievi, gli atti sono finiti all’attenzione dei pm della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. I colpi di arma da fuoco pare fossero diretti verso una postazione ambulante di frutta e verdura, dove c’erano almeno tre persone. Fino ad ora, non sono state emesse misure restrittive nei confronti dei possibili coinvolti. I poliziotti del commissariato hanno posto l’attenzione su almeno due persone. Uno sarebbe ancora minorenne. Ci sono forti sospetti nei loro confronti. Subito dopo gli spari, vennero effettuate perquisizioni e condotti interrogatori. Scattò la ricerca anche dell’arma usata per sparare.