Spari in via Niscemi, minore coinvolto: riesame conferma anche il metodo mafioso

Gela. I giudici del riesame di Caltanissetta hanno confermato il quadro accusatorio che i pm nisseni collocano intorno al minore ritenuto responsabile degli spari in via Niscemi, quando rimasero feriti, seppur non gravemente, un ambulante di frutta e verdura e un suo conoscente. Il giovane, assistito dal legale Davide Limoncello, aveva già ammesso un proprio coinvolgimento durante la prima fase degli approfondimenti condotti dai poliziotti del commissariato. Per i fatti di via Niscemi è stato eseguito un provvedimento restrittivo a suo carico. Era già sottoposto a misura per la rapina all’ufficio postale di Settefarine. Il riesame ha confermato anche la contestazione del metodo mafioso, che viene addebitata al minore. In base a quanto accertato dagli inquirenti, arrivò sul posto, a bordo di un’auto condotta da un quarantaquattrenne, Giuseppe Emmanuello, a sua volta arrestato.