Special Olympics, incontro con la nazionale di badminton all’insegna dell’inclusione

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nazionale italiana di badminton, che parteciperà ai mondiali Special Olympics che si terranno a Berlino la prossima estate. La conferenza si è tenuta nella sala consiliare del comune, in presenza del primo cittadino, del presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e degli atleti dell’Orizzonte. I ragazzi si sono anche allenati nella spiaggia di Gela, per prepararsi al meglio per i mondiali nella capitale tedesca. Barbara Manetti, tecnico del team No Limits, ci ha tenuto a ringraziare la città per l’accoglienza nei confronti degli atleti, provenienti dalla società di Lodi.