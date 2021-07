Spostamenti possibili per chi ha il green pass, cosa cambia da mezzanotte

Gela. L’esasperazione di cittadini e commercianti è al limite. Dalla mezzanotte Gela torna in zona rossa. La terza volta che accade in sei mesi e se non è un record poco ci manca. Un conto sono le restrizioni in pieno inverno, un altro nel cuore dell’estate e di una stagione che doveva essere di rilancio soprattutto dell’economia.

Da domenica e fino a venerdì tornano le limitazioni ma osservarle diventerà complicato. Il numero dei contagiati tocca quota 313, dei quali 48 giovedì. C’è anche il decesso di un paziente gelese, sono 78 da inizio pandemia. C’è anche un ricovero, in degenza ordinaria. Tre i guariti.

La zona rossa limita gli spostamenti ma con qualche agevolazione. Sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita. Rispetto al passato oltre che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, si potranno muovere anche le persone in possesso di green pass.

Si fa riferimento al decreto legge dello scorso 22 aprile. La Certificazione verde viene generata in automatico dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.