Stabilizzazione amministrativi Asp, in Senato passa emendamento Fratelli d’Italia

Gela. E’ stato approvato in Senato l’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che inserisce i precari amministrativi delle strutture sanitarie nei piani di stabilizzazione. In attesa che venga concretizzato, potenzialmente ha effetti anche per i precari dell’Asp locale. “Grazie ad un emendamento che ho presentato come primo firmatario e che è stato sostenuto da tutti i senatori siciliani Pogliese, Sallemi e Bucalo di Fdi, siamo riusciti a far rientrare anche i dipendenti amministrativi delle strutture sanitarie nei piani di stabilizzazione del personale. Abbiamo voluto fortemente aiutare questi lavoratori perchè nel periodo pandemico sono stati importanti tanto quanto i medici, hanno aiutato a non far collassare il sistema tenendone saldamente le fila. Questa è una vittoria che come Fratelli d’Italia, e senatori siciliani, rivendichiamo con orgoglio perchè gli effetti positivi arriveranno su tutto il territorio nazionale, ma la Sicilia ne beneficerà con una boccata d’ossigeno importante”, spiega il senatore meloniano Raoul Russo.