Stadio “Presti”, autorizzati gli interventi di manutenzione del manto sintetico

Gela. Poco più di 44 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria del manto dello stadio comunale “Presti”. Il settore lavori pubblici ha autorizzato le attività, affidandole ad una ditta specializzata, con sede a Modica. I sopralluoghi dell’amministrazione comunale, nell’impianto sportivo, si sono susseguiti in questo periodo, che peraltro precede l’inizio dei campionati, compresi quelli di eccellenza e promozione che impegnano le società principali dello scenario locale. L’assessorato retto da Luigi Di Dio, quello allo sport con Giuseppe Favitta e il sindaco Di Stefano, hanno individuato “il servizio” come “fondamentale”, sulla base delle indicazioni della Lega nazionale dilettanti. Anche per questo è stato possibile impegnare lo stanziamento, in una fase di dissesto. I lavori sono stati affidati valutando le offerte sul sistema Mepa. Il provvedimento porta la firma del dirigente Antonino Collura. Verranno così concentrati interventi proprio sul terreno da gioco in sintetico.