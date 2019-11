Stagisti Enaip nelle strutture sanitarie, Bennici: “Pronti ad assumere i più meritevoli”

Gela. L’Enaip propone il sistema duale puro garantendo uno sbocco occupazionale ai corsisti più meritevoli formati in classe e abilitati al lavoro con stage in azienda. E’ questa la carica di ottimismo che muove i 24 iscritti al corso di Assistente famigliare, promosso dall’Enaip di Caltanissetta e finanziato dall’assessorato regionale al Lavoro e alla famiglia retto da Antonio Scavone. Saranno impegnati, per complessive 120 ore, a mettere in campo quanto studiato a stretto contatto con i pazienti ed il personale delle strutture sanitarie private accreditate dalla Regione. Tra tutte l’Rsa Caposoprano, dove Sandra Bennici, direttore amministrativo, promette lo sbocco occupazionale per i corsisti più meritevoli. “Siamo pronti a garantire occupazione certa – spiega Sandra Bennici – agli stagisti più meritevoli. Oggi iniziano un percorso di affiancamento al nostro personale qualificato”.