La ‘’Nave della Pace’’ salpa dal carcere di Balate e viene donata ai gelesi

Gela. Una nave simbolo di pace ma anche di speranza, l’opera presentata in un convegno organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio presso la Parrocchia di Santa Lucia ha un duplice valore per il messaggio che porta con sé, da un lato l’augurio di pace in un mondo straziato da conflitti sempre più sanguinosi e dall’altro la speranza che viene dal cambiamento proprio perché quella nave “salpa” dalle mura della Casa Circondariale di Balate per essere donata alla comunità gelese.

L’opera presentata ieri è stata realizzata infatti dai detenuti nell’ambito dei corsi d’arte organizzati all’interno del carcere e proprio gli stessi detenuti hanno voluto raccontarla attraverso un video messaggio.