“Greco non ha idea di cosa fare con Macchitella lab”, Farruggia: “Centrodestra favorisce l’attendismo”

Gela. Troppe incertezze amministrative intorno al futuro di Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riqualificata da alcuni anni ma mai destinata all’uso previsto. Il consigliere M5s Virginia Farruggia non è per nulla soddisfatta dopo la discussione della mozione presentata dal gruppo di “Una Buona Idea” e bocciata dall’aula. L’esponente pentastellata e il vicepresidente del civico consesso Paola Giudice hanno appoggiato la mozione che però non è passata, visto il no del centrodestra e l’astensione di due pro-Greco. “Ho l’impressione che il sindaco, come evidente dal suo intervento, non abbia alcuna idea di come andare avanti. Non è neanche chiaro se la struttura sia effettivamente di proprietà del Comune. La cessione dell’area da Eni all’ente comunale? Ad oggi – dice – come accaduto con altre aree sempre a Macchitella, non mi risulta che Eni abbia mai proceduto in questa direzione. Si stanno sprecando troppe occasioni mentre l’amministrazione non ha una minima idea di programmazione e di progettazione per il futuro”. Ieri, il civico Davide Sincero, che ha sostenuto la mozione per l’acquisizione immediata dell’immobile da parte del Comune, è stato molto duro. Ha spiegato che il no all’atto ha fatto prevalere “la politica del nemico”. “L’unico vero obiettivo del centrodestra e di una parte dei pro-Greco era evitare che l’avvio di Macchitella lab e la possibile partenza dei corsi universitari in città potessero avere il capello politico del nostro gruppo”, ha detto. “Alla fine, il centrodestra ha fatto esattamente quello che chiedeva il sindaco – precisa Farruggia – Greco voleva chiaramente del tempo e l’iniziativa del centrodestra, con la richiesta di monotematico formalizzata solo ieri, va verso questa direzione. Favorisce solo il costante attendismo di un sindaco che conferma la propria incapacità amministrativa e quella della sua giunta. E’ un peccato. Stanno passando tante occasioni e la città non riesce a sfruttarle. E’ assurdo che un sindaco non sappia, ancora oggi, come poter sfruttare una struttura riqualificata con fondi pubblici. In città, non c’è quasi nulla per i giovani e per gli studenti universitari ma il sindaco è venuto a riferire solo di ipotesi. Penso che abbia ormai una posizione decisamente ai margini. Ho l’impressione che Eni e Kore non gli diano troppo peso”.