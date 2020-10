Start-up ma non solo, Gnoffo: “Crowdfunding per finanziamenti innovativi”

Gela. Le start-up ormai da tempo tentano di farsi strada anche in un territorio economicamente malmesso come quello locale. Eni e amministrazione comunale hanno inaugurato i cantieri che riconvertiranno l’ex casa albergo di Macchitella in incubatore di start-up e idee innovative, almeno questo è l’obiettivo reso pubblico. Di “nuova” economia, si è dibattuto su iniziativa del gruppo proprietario dell’Autodemolizioni “Chimera”. Ad illustrare sistemi e vie di finanziamento, è stato l’esperto Massimiliano Gnoffo. “La parola start up ormai è diventata di uso comune, chi fa impresa almeno una volta si è interfacciato con questo termine anglofono ma oggi la confusione è tanta. Spesso si confonde la fase di start up a cui va incontro qualunque nuova azienda costituita, dall’innovativa all’agricola, dalla bottega sotto casa fino al nostro panettiere di fiducia, con l’aggettivo di start up. La fase di start up è essenzialmente quella fase che si identifica nei primi anni di vita dell’attività imprenditoriale dove vengono definiti i target aziendali e la sua organizzazione. La peculiarità delle aziende propriamente definite start up sta nella scalabilità – dice Gnoffo – quindi aumento costante del fatturato negli anni, e nella ripetibilità del suo business. Possiamo quindi affermare che tutte le start up sono imprese ma non tutte le imprese sono start up. Come tutte le imprese neo-costituite uno dei maggiori ostacoli che si deve affrontare è la reperibilità dei fondi necessari per avviare l’attività imprenditoriale. Spesso infatti per quanto le nuove imprese siano ben strutturate, i neo-imprenditori si vedono chiudere le porte dagli istituti bancari che non concedono loro i finanziamenti necessari visto l’elevato rischio d’impresa nei primi anni di vita. 7 imprese su 10 non sopravvivono ai primi 5 anni di attivit). Ma oggi le giovani aziende possono accedere ad un nuovo strumento chiamato crowdfunding”.