“Stella cadente”, venti imputati a dibattimento: possibile riunione con altro filone

Gela. Sono venti e vennero coinvolti nel maxi blitz antimafia “Stella cadente”. Questa mattina, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Marica Marino e Francesca Pulvirenti), è stato aperto il dibattimento che li coinvolge. E’ il terzo filone processuale, scaturito dall’inchiesta antimafia, che ha permesso agli investigatori di risalire alla nuova organizzazione della stidda locale. I venti imputati non vennero raggiunti da misure restrittive o comunque ne ottennero l’annullamento. Per i pm della Dda di Caltanissetta, però, avrebbero avuto rapporti diretti con i presunti capi, già condannati in primo grado, anche fornendo armi e droga. Il dibattimento è stato aperto per Francesco Oro, Gaetano Brosco, Francesco Carfì, Rocco Cinardi, Luigi Garufo, Nunzio Catalano, Laura Cosca, Giuseppe D’Antoni, Ciro Di Palma, Salvatore Esposito Ferrara, Giuseppe La Cognata, Antonio Montana, Alessandro Pardo, Massimiliano Tomaselli, Vincenzo Tosto, Francesco Vizzini, Benedetto Curvà, Maria Cinardi, Giovanni Di Giacomo e Paolo Portelli. In apertura, il collegio penale del tribunale non ha escluso la possibilità di riunire il procedimento a quello ancora in corso in primo grado, sempre legato all’inchiesta “Stella cadente”. Probabilmente, si deciderà ad inizio ottobre. Le parti civili hanno confermato la costituzione, si tratta del Comune (con l’avvocato Ornella Crapanzano), dell’associazione antiracket “Gaetano Giordano” e della Fai (con gli avvocati Valentina Lo Porto e Mario Ceraolo), di alcuni esercenti che sarebbero stati vessati dalle richieste estorsive e di uno degli imputati in un altro filone (con i legali Valentina Lo Porto e Antonio Gagliano). Le difese hanno avanzato le loro richieste di prova, pronunciandosi anche sulla possibile riunione.