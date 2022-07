Strisce blu, aggiudicazione definitiva: chiuso l’iter del nuovo servizio

Gela. L’aggiudicazione è definitiva. Sono state espletate anche le ultime procedure per l’affidamento del servizio di sosta a pagamento alla società Ecoparking, che si avvarrà anche della Acs srl. I funzionari del settore polizia municipale, il dirigente Giuseppe Montana e l’assessore Giuseppe Licata, hanno concluso i passaggi amministrativi necessari. È stata inoltrata istanza per le certificazioni antimafia delle aziende ma è decorso il termine previsto e sulla base delle indicazioni del protocollo di vigilanza Anac si è proceduto ad affidare le attività all’azienda privata, della provincia di Palermo, che subentra alla gestione in house della Ghelas. Il servizio sarà da riorganizzare seguendo l’obiettivo di introiti per il municipio, dopo diversi anni di difficoltà, anzitutto sul piano del personale. Le aziende si occuperanno anche del parcheggio Arena.