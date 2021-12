Strisce blu e parcheggi, partita procedura per la gara: ci sarà affidamento a privati

Gela. L’amministratore della Ghelas Multiservizi, Francesco Trainito, ha già comunicato che la società non si occuperà più del servizio di sosta a pagamento e del parcheggio Arena, esclusi infatti dal nuovo contratto. Non ci sono le condizioni, soprattutto sul piano del personale, per coprire l’attività. L’amministrazione comunale, dopo qualche anno, ritorna quindi a guardare al mercato. E’ stata disposta la procedura per affidare ad una società esterna, proprio il servizio di sosta a pagamento e la gestione del parcheggio Arena, riaperto dopo i lavori effettuati dalla Ghelas. Si passerà quindi da una gestione in house ad una privata. L’azienda che verrà individuata pagherà una concessione al Comune. Sembra questa la strada intrapresa, dopo diverse riunioni e con verifiche tecniche che sono state condotte dal comandante della polizia municipale Giuseppe Montana, dall’assessore al ramo Giuseppe Licata e dai tecnici. Le procedure per arrivare ad un affidamento ad un’azienda esterna sono già partite, anche con l’individuazione del rup che seguirà l’iter. I relativi avvisi e il bando pare siano già pronti per essere pubblicati. A Palazzo di Città è stato deciso di affidarsi alla piattaforma Asmel. L’azienda individuata, sulla scorta della migliore offerta, verserà poi un canone di concessione.