Strisce blu e parcheggi, confermata aggiudicazione: ultimi adempimenti per affidamento

Gela. L’aggiudicazione è stata definita e manca solo la certificazione antimafia, che sarà richiesta dagli uffici comunali e che deve essere rilasciata dalla prefettura. Per le strisce blu e il parcheggio Arena, in centro storico, sarà la società “Ecoparking” di Lascari, nel palermitano, ad occuparsi del servizio, dopo la gara espletata dai tecnici, coordinati dal dirigente del settore e dall’assessore Giuseppe Licata. Gli ultimi adempimenti potrebbero concludersi entro il mese in corso. L’amministrazione comunale, dopo l’esperienza in house della Ghelas multiservizi, ha scelto di rivolgersi al mercato, attraverso l’affidamento ad un’azienda privata che opera nel settore. Si ritorna quindi ad una società esterna, nel tentativo di avere un ritorno economico maggiore, in un servizio che la Ghelas non ha mai potuto svolgere con un numero di operatori idoneo, considerate le carenze di personale che l’in house lamenta da tempo. “La certificazione antimafia la chiediamo noi alla prefettura – dice Licata – e se non c’è una risposta entro quindici giorni, si attiva il silenzio assenso e potremmo procedere all’aggiudicazione definitiva. La società è quella che abbiamo individuato al termine della procedura di gara”. Attualmente, il servizio viene ancora gestito da Ghelas, con la proroga tecnica di tre mesi che l’amministrazione comunale ha autorizzato. L’aggiudicataria, rispetto al bando, ha previsto tre dipendenti in più (full time), due in più, (part time), nove parcometri aggiuntivi, l’impegno a realizzare la segnaletica e un sistema di pagamento anche on line. L’aggiudicazione è arrivata con un’offerta, caratterizzata da un rialzo del trenta per cento sul canone concessorio. L’affidamento si estende per tre anni. Gli introiti, per anno, sono stati individuati in almeno 400 mila euro.