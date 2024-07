“Su acque reflue ci sarà tavolo”, Arancio: “Pd? Verso congresso, lascerò politica attiva”

Gela. Ha accettato, in questa prima fase, l’impegno nella giunta del sindaco Terenziano Di Stefano. L’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio, commissario del Pd cittadino, è stato individuato come figura di garanzia, anche del gruppo locale dem, in attesa di sviluppi successivi. In questa fase, sta programmando interventi amministrativi. “A breve, avremo il tavolo sul sistema delle acque reflue per le campagne – spiega – vogliamo coinvolgere anche Eni”. E’ uno degli obiettivi e Di Stefano gli ha affidato ulteriori capitoli, dal piano spiagge all’industria, passando per l’eterno porto rifugio. Arancio, al termine del periodo estivo, cercherà di stringere per tirare la volata verso il congresso del partito locale. “E’ giusto dare al Pd cittadino un segretario e una direzione – spiega – non c’è alcuna resistenza a farlo, anzi. Non ho intenzione di proseguire con la politica attiva e voglio che il partito affronti al meglio la fase congressuale”. I democratici sono reduci da urne delle amministrative che hanno sorriso alla loro coalizione, con l’elezione del sindaco Di Stefano. In aula contano sei posti tra gli scranni del consiglio comunale: alle urne sono stati secondi solo dietro a Forza Italia ma hanno vinto il “derby” progressista con i cinquestelle. Sicuramente, il commissario Arancio porterà al congresso un partito che ha ripreso fiato. Cinque anni fa, seppur la coalizione “arcobaleno” riuscì a raggiungere la vittoria, quella del Pd fu un’immagine piuttosto sfocata, nascosta peraltro dietro un simbolo civico.