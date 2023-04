“Su sfiducia consultiamo la città”, Giudice: “Non decideremo solo per ragioni politiche”

“Noi siamo pronti anche per andare da soli – aggiunge Giudice – non abbiamo vincoli. E’ vero, c’è un tavolo in corso che però non va inteso come un impegno a prescindere. Non escludiamo neanche il dialogo con il centrosinistra. Una cosa è certa, il nostro movimento è ben strutturato e andiamo avanti per la nostra strada”. Il voto dei civici potrebbe incidere, non poco, sugli equilibri d’aula, quando arriverà la mozione di sfiducia. Dal sindaco Greco e dall’alleanza di quattro anni fa hanno preso le distanze ma gli esponenti di “Una Buona Idea” non vogliono fare l’azzardo, soprattutto se dovesse rivelarsi sfavorevole alla città.