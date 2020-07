“Su vicende “Ciliegino” Pierobon attende sviluppi Comune”, Udc: “Gac si può recuperare”

Gela. L’asse politico con Palermo continua ad essere alimentato dall’Udc. Anche oggi, il consigliere comunale Salvatore Incardona e il coordinatore provinciale Silvio Scichilone hanno avuto lunghi confronti con l’assessore della giunta Musumeci Alberto Pierobon e con i tecnici del dipartimento pesca. Da quanto emerso, Pierobon, che per ora pare abbia rinviato la visita in città, sta monitorando sia gli aspetti che riguardano il sistema locale dei rifiuti, ancora al centro di tante incertezze, e gli sviluppi del caso “Ciliegino”, con l’amministrazione comunale che ha mosso un passo per l’acquisto dei terreni, dicendosi pronta a mettere sul tavolo circa 3 milioni di euro. “Una valutazione complessiva – dicono Incardona e Scichilone – l’assessore la farà non appena ci saranno sviluppi ulteriori. Di certo, sta seguendo la vicenda “Ciliegino”, convinto che si debba procedere nel rigoroso rispetto delle norme di legge”. L’Udc, che ad inizio anno è entrato nella giunta del sindaco Lucio Greco (non senza ripercussioni politiche), sta tentando di riesumare il Gruppo di azione costiera che potrebbe portare finanziamenti al settore della pesca, da decenni in crisi profonda e con un porto rifugio inutilizzabile. L’assessore Danilo Giordano si era già opposto alla messa in liquidazione del Gac, inizialmente decisa dalla giunta Greco e poi bloccata da un emendamento del gruppo “Libera-mente”. Oggi, con i tecnici del dipartimento regionale pesca, i vertici Udc hanno preso atto che ci sono spazi finanziari per arrivare a fondi, che erano stati sostanzialmente tagliati anche a causa di un’inchiesta giudiziaria, che in passato ha riguardato la costituzione del Gac.