Superata la soglia degli 800 contagiati in città, 68 nuovi casi Covid: 818 positivi

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, è stata superata anche la soglia degli ottocento contagiati dal Covid, in città. I nuovi casi sono 68 (in isolamento domiciliare) a fronte di ventitrè guariti. In totale, sono 818 i positivi al Covid. Due pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria e altrettanti sono stati dimessi. Nel resto della provincia, invece, i nuovi casi, sono 20 di Caltanissetta, 8 di Riesi, 6 di Mazzarino, 6 di Serradifalco, 4 di Niscemi, 4 di San Cataldo, 4 di Sommatino, 3 di Butera, 3 di Mussomeli, 3 di Villalba, 2 di Marianopoli e 1 di Vallelunga Pratameno.