Superata quota 400 positivi in città, 66 nuovi casi Covid: curva totale a 444 contagi

Gela. Superata quota 400 e il contagio Covid continua a toccare numeri sempre maggiori, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono sessantasei i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. La curva complessiva sale ancora a 444 contagiati. Sono solo otto i pazienti guariti, ma non si registrano ricoveri. Rimangono sei gli ospedalizzati, in degenza ordinaria.