Talento e inclusione alla prima fiera dell’Artigianato di Gela

Gela. Il polo educativo don Minozzi ha ospitato un weekend all’insegna dell’ artigianato locale per la promozione del talento e della manualità ma anchel’inclusione attraverso il lavoro.Per l’occasione ragazzi con disturbi dello spettro autistico dell’associazione “Ama Filippo” accompagnati caregiver e volontari hanno esposto i lavori realizzati durante il campus tenutosi quest’estate al Riviera Village.

Ad ideare la manifestazione è l’associazione Obiettivo famiglia-Federcasalinghe guidata da Graziana Cannadoro.

I manufatturieri gelesi hanno realizzato dei piccoli stand per esporre i loro prodotti. Dalla bigiotteria agli arredi da tavola , passando per l’antica arte delle pipe realzzate a mano e la moderna passione di realizzare delle lampade utilizzando vecchie bottiglie di famosi liquori fino alla raccolta di beneficenza per la parrocchia San Sebastiano e la realizzazione di borse personalizzate.

Presente alla fiera anche una rappresentanza del liceo artistico locale, Dopo di noi onlus, la cooperativa sociale Bic, e il Kiwanis club con il service “We care kids” per sostenere la vaccinazione dei bambini nei paesi in via di sviluppo.