Tappa della carovana festosa di don Angelo al Kartodromo

“Una vivacità contenuta e veicolata attraverso un programma che vede al centro la bicicletta. Attraverso questo mezzo nostri ragazzi imparano la viabilità green e i cartelli stradali, conoscono dei posti bellissimi che abbiamo in città e che purtroppo in molti non valorizzano e svolgono attività atletica ce fa benissimo soprattutto nel periodo di cambiamento che è l’adolescenza- ha dichiarato don Angelo Strazzanti- inoltre con i percorsi fatti in bici trasmettiamo la necessità che vive la nostra società del prendersi cura dei più deboli. Non esistono gare in cui qualcuno primeggia. Siamo tutti sullo stesso livello. Il più veloce deve prendersi cura del più piccolo che va piano e che ha difficoltà nelle strade sterrate soprattutto in salita.”