Sbarco Alleato: ‘’la notte più lunga’’, il racconto di quei giorni nel ricordo di Rosario

Rosario ripercorre anche la mattina dopo lo sbarco, la paura e la confusione tra i soldati italiani e le azioni di guerra dei militari americani.

“Quei militari dalle divise strane pensavamo fossero tedeschi, solo dopo ci rendemmo conto che erano americani, quando iniziarono a sparare sui soldati italiani – continua Rosario – in quei giorni gli alleati fecero tanti prigionieri, non solo soldati italiani e tedeschi, ma anche parecchi civili”.

Rosario racconta anche come la paura di quei giorni si sia pian piano diradata quando gli americani, molti di loro figli di emigrati del sud Italia, tentarono i primi approcci con la popolazione.

“Ci regalavano caramelle e cioccolata e in tanti parlavano uno strano italiano, misto ad inglese ed a termini dialettali. In tantissimi avevano i genitori che erano partiti dal Sud Italia per andare a lavorare in America”.

Gli occhi si velano di tristezza però quando deve raccontare cosa rappresenti la guerra per chi quei giorni li ha vissuti augurandosi che non tornino mai più.

“Quei giorni sono stati terribili – dice Rosario – è angosciante andare a dormire e svegliarsi con la paura che ti possa arrivare una bomba sulla testa. La guerra è ala cosa più brutta che possa vivere un essere umano”.