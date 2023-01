Tecnici della ginnastica alla “Quasimodo”, rope skipping affidato a Cosenza

Gela. L’istituto Comprensivo Quasimodo sta ospitando in questi giorni il “gymcampus x tutti” nella palestra di via Salonicco. Il corso di formazione rivolto ai tecnici della ginnastica si basa sul rope skipping, la pratica sugli schemi motori di base e l’importanza dei giochi motori. “Gymcampus x tutti” è il titolo del corso di formazione per i tecnici di ginnastica artistica che in questi giorni si sta svolgendo in città. Il progetto in collaborazione con Sport e Salute e la Federazione Ginnastica d’Italia ha come referente nazionale, il prof Giorgio Colombo che insieme alla direttrice nazionale della Ginnastica per Tutti, Emiliana Polini, ed il gruppo di coordinamento, ha presentato il progetto a tutte le società italiane. I punti chiave alla base del progetto sponsorizzato dalla Federazione di Ginnastica Italiana sono la promozione dei valori – Famiglia–Inclusione–Integrazione. Stamattina nei locali della palestra dell’istituto Quasimodo di via Salonicco si è tenuta la seconda lezione teorica basata sul Rope skipping. Il compito di relazionare sul tema è stato affidato alla gelese Jlenia Cosenza.