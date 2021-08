Tennisti di tutta l’isola sui campi dell’Eni Group, Pedani batte in finale Potenza

Gela. Presso il circolo tennis dell’Eni Group Club, alla presenza dell’assessore allo sport Cristian Malluzzo, si è disputata la finale del torneo regionale di 3° categoria, previsto nella programma dell’estate gelese. Con il risultato finale di 6-3 6-2, Francesco Pedani dell’ASD Planet Tennis Canicatti ha vinto il torneo, partito ad inizio agosto. Il secondo posto della classifica è satto conquistato da Davide Potenza dell’Eschilo Tennis Club. Pedani 3.1, testa di serie numero 1, era approdato alla finale dopo aver superato Cristian Fanara per 6-4 7-6 e il match contro Manuel Potenza si è concluso con il risultato di 6-3 6-1. Potenza 3.4, aveva conquistato il diritto a disputare la finale dopo aver superato Amedeo Roccaro, per ritiro sul punteggio di 6-3 3-0, Daniele Patti, battuto per 6-4 6-3, Umberto Romano, superato per 7-6 6-2 e Dario Novara, testa di serie numero 2, dopo un tirato 6-7 6-0 7-5.