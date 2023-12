Tensione giornalisti-società, il club medita cambio logo e nome del Gela

Gela. Doveva essere la classica conferenza di fine anno tra la società da una parte, giornalisti e tifosi dall’altra. Si è invece trasformata in uno scontro verbale tra le parti, con opinioni e valutazioni contrastanti che hanno travalicato a volte la questione calcio.

Altro che aria natalizia. La tensione nella sala stampa del Gela si toccava con mano e la diretta social ha amplificato questa contrapposizione.

E la solita storia cui siamo abituati da decenni. Quando le cose vanno male la colpa è degli altri. Lo scorso anno dei tifosi, dei giornalisti quest’anno che “istigherebbero i tifosi”, che non “comprendono gli sforzi della dirigenza che ci mette i soldi”, che “non ha la cultura di comprendere la programmazione della società”.

E chi, come noi, fa rilevare le incongruenze viene sistematicamente accusato. Di certo non sono stati i giornalisti ad annunciare 3-4 acquisti di spessore ma il direttore sportivo Alessandro Bonaffini (assente stamattina) ed uno dei due presidenti, Marco Scerra, che al Quotidiano aveva assicurato rinforzi ed una squadra competitiva anche nel girone di ritorno. Abbiamo fatto rilevare che è stata cambiata idea ma per la società la squadra va bene così come, numericamente e qualitativamente…

A fronte di 7 addii, Abate, D’Amico, Amaya, Basso, Grasso, Riggio e Di Bartolo ci sono stati i tre innesti di Signate, Treppiedi e Galesi. Dei tre l’unico titolare sarà Treppiedi. Il Gela non ha un attaccante di ruolo titolare e dovrà inventarsi nel girone di ritorno D’Agosto, Alves o lo stesso Signate.

Lo sanno anche le pietre che i due ex Leonzio Strano e Famà erano stati bloccati dal Ds Bonaffini, salvo poi dirottare il navigatore verso Modica. Costavano troppo? Ma non si potevano usare i soldi risparmiati per D’Amico e Abate per prenderli? Se è lecito chiederlo…