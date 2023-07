Tentato omicidio a Borgo Manfria, padre e figlio in carcere: 71enne ai domiciliari

Gela. Gli inquirenti avviarono le indagini due anni fa, quando Carmelo Palmieri venne ferito da colpi di arma da fuoco in un’area rurale, in contrada Borgo Manfria. Lo spaccato investigativo che si aprì portò ad un presunto giro di imposizioni per il mercato della paglia. Mandante ed esecutore del tentato omicidio sono stati individuati, con l’arresto del sessantatreenne Orazio Pisano e del figlio trentottenne Giuseppe Pisano. Sono stati trasferiti in carcere. Ai domiciliari, invece, è stato ristretto il settantunenne Gerlando Salamone. Obbligo di dimora e di presentazione al quarantaduenne Fabio Russello e al ventitreenne Vincenzo Alberto Alabiso. Sono stati ricostruiti diversi episodi, compreso il danneggiamento con il fuoco di un’attività commerciale casearia, avvenuto l’anno successivo. In contrada Borgo Manfria, chi agì sarebbe arrivato a bordo di un’auto risultata rubata. Palmieri riportò gravi ferite e venne trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.