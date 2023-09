Tentato omicidio in via Venezia, colpi di arma da fuoco e feriti: arrestati due giovani

I due giovani accusati di tentato omicidio, con la contestazione mafiosa, verranno sentiti nei prossimi giorni per l’interrogatorio di garanzia. Avrebbero agito in maniera piuttosto plateale, sparando nel pieno del pomeriggio e in un tratto di strada tra i più transitati dell’intero perimetro urbano. Sembra che indossassero caschi che ne coprivano il volto. Secondo gli investigatori, sarebbero loro i due in sella allo scooter usato per l’azione. Sul posto, sono stati effettuati accertamenti della scientifica e sono iniziate le attività di indagine, condotte dai poliziotti e dagli agenti della squadra mobile. La scorsa settimana, invece, per Salvatore Azzarelli è stato disposto l’aggravamento della misura. Si trovava nell’auto raggiunta dagli spari, secondo i pm della procura gelese non essendo autorizzato. Avrebbe infatti violato gli obblighi degli arresti domiciliari ai quali era sottoposto. È stato deciso il trasferimento in carcere.