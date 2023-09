“Su Macchitella lab truffa di FdI e centrodestra”, Farruggia: “Favoriscono l’attendismo di Greco”

Gela. “Non è stato un consiglio monotematico con il vero interesse per l’avvio dei corsi universitari nella struttura di Macchitella lab, ma una truffa del centrodestra e di Fratelli d’Italia”. Il consigliere M5s Virginia Farruggia, a conclusione di una seduta caotica e attraversata da tensioni di ogni tipo, attacca senza mezzi termini il centrodestra che ha voluto il monotematico, dopo aver invece stoppato la mozione dei civici di “Una Buona Idea” che poneva oneri immediati a partire dall’uso in comodato dell’ex casa albergo Eni. “Il consigliere Scerra, sapendo di non avere alcun atto di indirizzo da discutere, è riuscito a rendere del tutto inutile la seduta. Un atto di indirizzo del centrodestra non c’è mai stato – sottolinea Farruggia – sarebbero bastati dieci consiglieri per votarlo e mettere impegni precisi in capo all’amministrazione. Invece, i consiglieri di centrodestra hanno in gran parte abbandonato l’aula facendo il gioco di Scerra. La conduzione finale della seduta è stata senza precedenti e fuori da ogni regolamento”. La grillina, ribadendo la sua linea affine a quella dei civici di “Una Buona Idea”, è ancora più convinta che la mozione bloccata dal centrodestra sia stata “l’ennesima occasione persa per la città”.