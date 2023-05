Tentato omicidio via Venezia, esperti della scientifica in aula: ricostruite traiettorie spari

Gela. Gli aspetti tecnici, con la ricostruzione della traiettoria dei colpi sparati in direzione dell’auto, sono stati al centro delle testimonianze rese davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Marica Marino e Fabrizio Giannola). La vicenda riguarda il tentato omicidio che viene contestato a John Parisi. Due anni fa, in via Venezia, avrebbe fatto fuoco contro un’auto in transito. Secondo gli inquirenti, l’obiettivo era Carmelo Raniolo, che riportò una ferita ad una mano. Venne successivamente rintracciato dai poliziotti del commissariato, che sequestrarono anche la vettura. In aula, sono stati sentiti gli esperti della polizia scientifica che analizzando le traiettorie hanno ricostruito la dinamica. E’ stato acquisito l’elaborato tecnico. Per la difesa di Parisi, sostenuta dall’avvocato Davide Limoncello, gli spari non erano finalizzati ad uccidere e per questo motivo ci si concentra proprio sui punti di impatto, uno all’altezza dello sportello lato passeggero. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta, invece, l’azione sarebbe stata finalizzata ad uccidere.