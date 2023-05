“Leonessa”, parte giudizio di appello: Corte autorizza l’esame di alcuni testimoni

Brescia. In aula, davanti ai giudici della Corte d’appello di Brescia, si tornerà la prossima settimana. I magistrati lombardi hanno autorizzato una parziale rinnovazione dell’istruttoria nel procedimento scaturito dalla maxi inchiesta “Leonessa”. Lo scorso anno, in primo grado, vennero emesse undici condanne e cinque assoluzioni. Come in altri filoni processuali, sono cadute le contestazioni mafiose. In base alle motivazioni rilasciate dal collegio bresciano, ci sarebbe stata un’organizzazione, con base proprio nella provincia lombarda, in grado di sfruttare gli ingenti profitti delle indebite compensazioni fiscali ma senza un collegamento con la stidda gelese. Per la procura, che ha avanzato a sua volta l’appello, c’era invece l’ombra pesante delle famiglie di mafia. Questa mattina, la Corte d’appello ha acquisito diverse sentenze già emesse e definitive che sono state prodotte. Saranno sentiti alcuni testimoni ma non uno degli investigatori che si occupò dell’inchiesta. In quest’ultimo caso, c’è stata infatti opposizione delle difese. Avrebbe dovuto riferire nuovamente sull’ipotesi associativa. Saranno sentiti alcuni imputati. La pena più pesante, in primo grado, venne imposta al consulente Rosario Marchese (ora difeso dal legale Maria Valeria Feraco), condannato a sedici anni e un mese di reclusione. Per i pm della Dda di Brescia, sarebbe stato lui la mente del sistema milionario delle compensazioni illecite, riuscendo ad avere centinaia di clienti. Sette anni e otto mesi di reclusione ad Angelo Fiorisi, un altro imputato sul quale si accesero le attenzioni dell’antimafia bresciana. Per lui, difeso dai legali Flavio Sinatra e Desolina Farris, l’assoluzione è stata decisa per dieci capi di imputazione e i giudici hanno escluso il ruolo di capo che gli veniva addebitato. Sette anni e quattro mesi di detenzione alla professionista Antonella Balocco (difesa dagli avvocati Gianluca Marta e Oliviero Mazza). Per l’accusa, avrebbe avuto un ruolo nel sistema delle compensazioni e delle truffe tributarie. Assolta, invece, per altri sette capi di imputazione. Sette anni di detenzione ad un altro professionista, Corrado Savoia (assistito dai legali Deborah Abate Zaro e Oliviero Mazza), assolto per gli ulteriori sette capi di accusa. Quattro anni e otto mesi di detenzione a Gianfranco Casassa (rappresentato dal legale Vito Felici), assolto per quattro contestazioni. Quattro anni e sette mesi per Simone Di Simone (difeso dal legale Davide Limoncello) e assolto per un altro capo di imputazione. Quattro anni e sei mesi per Giovanni Interlicchia (difeso dal legale Sinuhe Curcuraci), assolto per due capi d’accusa. Quattro anni per la posizione di Giuseppe Arabia (assistito dal legale Mauro Sgotto), assolto per altri sei capi di imputazione. Due anni di reclusione, ciascuno, per Enrico Zumbo (difeso dai legali Domenico Peila e Maurizio Basile) e Alessandro Scilio (assistito dall’avvocato Roberta Castorina), assolto per un altro capo che gli veniva attribuito. Infine, un anno e otto mesi di detenzione a Carmelo Giannone (difeso dall’avvocato Lara Amata) e assolto per ulteriori due capi di accusa.