Terrazza parcheggio Arena attiva entro Natale, avviati lavori Ghelas: Trainito, “rispetteremo tempi”

Gela. La terrazza del parcheggio Arena da attivare entro il periodo natalizio. Il sindaco Lucio Greco ha dato indicazione ai vertici di Ghelas, che questa mattina hanno disposto i primi sopralluoghi nella struttura, chiusa da tempo. “Interverremo anzitutto sulla terrazza, così da averla fruibile per le auto entro il periodo natalizio – dice l’amministratore Ghelas Francesco Trainito – è un intervento che si può fare. Verrà assicurata la manutenzione delle scale e della discesa che porta all’uscita sul lungomare. Verrà riffatto l’impianto di illuminazione. Lavoreremo su due step. L’accesso agli altri piani verrà transennato, così da permettere agli operai di lavorare. C’è da rifare il sistema di videosorveglianza e quello elettrico. L’antincendio serve sull’intera struttura. Per i due piani, riteniamo che l’apertura non possa essere imminente, anche perché bisognerà operare sulla piattaforma pubblica Mepa e acquistare materiali e tutto ciò che serve per lavori che verranno effettuati direttamente da Ghelas, senza subappalti. Sarà necessario del tempo ulteriore. E’ prevista una cassa automatica, che a pagamento effettuato faccia attivare la sbarra. E’ il mimino”. Il neo manager sembra sicuro che, perlomeno la terrazza, possa essere attivata a ridosso del periodo natalizio, anche per dare una risposta agli operatori della zona.