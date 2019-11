Alleati aspettano Greco, tutti vogliono verifica: Di Dio, “Non c’è caso Fi…Gnoffo? Escludo dimissioni”

“Le cose che dovevo dire le ho dette in aula”, spiega. “Su quell’atto qualche dubbio rimane, legato anche alla genericità della norma – continua – noi siamo consiglieri e ci deve essere concessa la possibilità di svolgere un ruolo di controllo. Non può esserci uno che detta il percorso e gli altri che lo seguono in automatico. Non esiste. Dobbiamo evitare che maggioranza e giunta siano scollegate”. Durante la seduta sulla proroga del contratto di servizio della Ghelas, in aula c’era solo Di Dio a rappresentare Forza Italia. “Capita, quando la seduta viene convocata nell’arco di appena ventiquattro ore – continua – il consigliere Carlo Romano era assente per impegni personali. Anche io non ci sarò l’8 novembre per il consiglio monotematico sul servizio idrico, ma sempre per impegni personali. Non c’è un problema politico nel rapporto con il sindaco, altrimenti Forza Italia sarebbe stata assente anche lo scorso giovedì. Dimissioni dell’assessore Nadia Gnoffo? Non mi risultano”. Questa mattina, si era diffusa la voce che l’assessore forzista (attuale coordinatore cittadino Fi) potesse presentarle al sindaco, forse anche come messaggio politico. Greco ha bloccato l’allargamento della sua giunta, stoppando le velleità del gruppo del deputato regionale Michele Mancuso. “E’ escluso – dice l’assessore – mi sto preoccupando di altro, delle vicende del trasporto per i diversamente abili. C’è da fare in fretta e lavorare. Per ora, non penso alle dimissioni”. Tutti aspettano il faccia a faccia con un sindaco che, giovedì sera, è parso furente, sospettando che qualcuno dei suoi volesse per forza fargli lo sgambetto.