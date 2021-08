Timpazzo, aggiudicati lavori per il Tmb: individuata azienda che effettuerà interventi

Gela. Sono considerati interventi urgenti da effettuare, per evitare qualsiasi rischio per la marcia dell’impianto di trattamento meccanico biologico, a Timpazzo. Il sistema Tmb è ormai il cuore della piattaforma integrata e anche la Regione da tempo ha messo gli occhi sull’intero sistema gestito dalla “Impianti Srr”. Ad inizio mese, era stata autorizzata la procedura per individuare un’azienda che potesse occuparsi dei lavori di manutenzione degli apparati meccanici ed elettromeccanici del sistema. Si tratta di lavori per circa 240 mila euro che, adesso, sono stati assegnati. Nella procedura, è risultata aggiudicataria dell’appalto la società locale “Mare Omnia”. L’offerta avanzata dall’azienda è stata ritenuta favorevole, con un ribasso del 6 per cento.