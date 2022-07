Gela. E’ in gravissime condizioni lo scooterista coinvolto in un incidente stradale sulla Gela-Manfria, a ridosso della stazione di servizio Gb-oil. Uno scooterista, del quale non si conoscono ancora le generalità, è rimasto a terra totalmente privo di sensi, dopo l’impatto con un’auto. La dinamica non è ancora chiara.