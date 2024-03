Trampolino elastico, Micciche’ nominato direttore tecnico

Gela. Valter Miccichè è stato ufficialmente nominato Direttore Tecnico Regionale della disciplina dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Dopo un periodo di ferma dagli impegni della federazione ginnastica d’Italia Miccichè ha una visione per il futuro del Trampolino Elastico regionale molto chiara: elevare il livello di competenza tecnica e promuovere lo spirito sportivo tra i giovani talenti.

“È un riconoscimento inaspettato ma che accolgo come una nuova sfida- ha dichiarato Valter Miccichè- ho già predisposto un incontro on-line, con tutti i Tecnici Siciliani, per spiegare i programmi ed invitarli alla partecipazione di una gara regionale per il mese di giugno.”

Questo , come annuncia Miccichè, è solo il primo step, ha infatti gia calendarizzato diversi incontri con i tecnici siciliani.

Il suo incarico arriva in un momento cruciale, con la Sicilia che si prepara ad ospitare eventi nazionali significativi e a rafforzare la sua presenza nel panorama ginnico italiano. Miccichè è determinato a sviluppare programmi che non solo formino atleti di alto livello, ma che incoraggino anche la partecipazione e l’amore per lo sport.