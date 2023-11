Trasferta a Lentini fondamentale per il Gela

Da vedere se ci saranno cambi di formazione rispetto all’ultima gara, che ha visto partire dalla panchina due perni come D’Agosto e Di Martino, out per problemi fisici. Il primo ha cominciato la stagione in maniera ottima e a sostituirlo è stato Shavy Resouf, in gol in entrambe le ultime due gare. Sarà sicuramente lui il giocatore da cui ripartire, come ha dimostrato la prestazione di domenica scorsa, che lo ha visto come il migliore in campo tra i biancazzurri. Di Martino invece è stato sostituito da Basso, che domenica scorsa non ha certamente brillato contro il Mazzarrone. Sarà importante anche per lui riscattarsi a Lentini, nel caso in cui Di Martino non dovesse guarire e il tecnico gelese dovesse schierare il giovane portiere.