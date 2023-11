Volley, l’Ecoplast ospita la Saturnia per tornare alla vittoria

Gela. L’Ecoplast ospita la Saturnia Volley, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C di pallavolo maschile. I gelesi vengono dalla prima battuta d’arresto del campionato a Giarre, dove sono stati battuti per 3-1. I due precedenti impegni li hanno visti invece trionfare ai danni di Agira e Intermedia Volley. La squadra di coach Blanco cercherà domani alle 18 il supporto del PalaLivatino per tornare alla vittoria.