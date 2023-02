Trasporto disabili, Costa: “Prorogati i termini per le domande destinate al servizio”

Gela. Lo scorso 5 gennaio è stato pubblicato l’avviso per programmare l’organizzazione del servizio di trasporto ed accompagnamento dei soggetti con disabilità presso i centri di riabilitazione pubblici o convenzionati con l’Azienda sanitaria provinciale per lo svolgimento di prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale o semiresidenziale su prescrizione della stessa Asp, con scadenza 30 gennaio 2023. Ora, l’amministrazione comunale intende riaprire i termini, come spiega l’assessore ai servizi sociali Ugo Costa.