Tre nuovi positivi al Covid in città, sono in isolamento domiciliare: linea risale a 66

Gela. Tre nuovi casi di positività al Covid in città. Il dato lo fornisce l’Asp. Così, la linea del contagio risale lievemente, con 66 positivi, in totale. Non si registrano decessi e c’è un guarito. I tre nuovi positivi sono in isolamento domiciliare. Un paziente di Caltanissetta è stato trasferito in rianimazione.