Basket, positivo l’impatto di Musikic e Todorovic: stagione finita per Longo

Giungono, intanto, pessime notizie dall’infermiera. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del tendine rotuleo rimediata da Salvo Longo, già out nei primi mesi per un’infiammazione legata all’altro ginocchio. Si attende solo l’ufficialità ma il rischio che il playmaker gelese abbia concluso anzitempo il suo campionato è concreto. La dirigenza biancazzurra, in ogni caso, pare non essere intenzionata ad intervenire sul mercato per evitare di stravolgere le rotazioni a disposizione di coach Bernardo.

“Noi abbiamo sempre sostenuto che il nostro roster non ha niente da invidiare a nessuno – dichiara il direttore sportivo biancazzurro – ad oggi si parla di noi come una pretendente ed è ciò che vogliamo, non ci nascondiamo. Ce la giocheremo fino alla fine e poi sarà il campo a darci ragione o torto”.