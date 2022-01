“Troppa malattia”, dipendente stazione di servizio contesta il licenziamento

Gela. Ritiene di essere stato licenziato, ingiustamente. Probabilmente, il caso di Emanuele Ministeri, dipendente di una stazione di servizio della città e che svolgeva la sua attività nella pompa di benzina di via Venezia (l’altra struttura è a ridosso di Macchitella), finirà anche davanti ad un giudice del lavoro. In base a quanto riferito, anche al sindacato che lo assiste, il licenziamento è stato deciso per un periodo troppo lungo di malattia. Ministeri, mesi addietro, si sottopose ad un intervento chirurgico, per problemi alle gambe, dovuti alla massa corporea. Iniziò un periodo di riabilitazione, al termine del quale, seppur ancora non del tutto in grado di muoversi con facilità, ha fatto ritorno sul posto di lavoro. Il datore, però, gli ha comunicato il licenziamento. Una decisione che l’ormai ex dipendente considera contraria alle norme. Ha informato il sindacato, che a questo punto, se non si dovesse trovare un’intesa con la proprietà, potrebbe avviare un’azione legale.