Rallenta contagio Covid in città, 62 nuovi casi e 218 guariti: in totale 4.415 positivi

Gela. Per la prima volta, dopo settimane, il numero dei nuovi contagiati da Covid, in città, è inferiore a quello dei guariti. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 62 i nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, sono 218. In totale, la linea dei contagiati è ferma a 4.415 positivi. Solo un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Asp, invece, segnala il decesso di un positivo di Milena.