Trovato con 200 grammi di hashish, arrestato un trentaseienne

Gela. Un trentaseienne gelese è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato per spaccio di droga. In manette è finito Calogero Orazio Peritore, fermato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Lunedì pomeriggio, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di stupefacenti, l’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia, su un velocipede mentre transitava da via Carducci. Dopo la perquisizione personale i poliziotti hanno sequestrato una bustina di hashish di circa due grammi e la somma in contanti di 40 euro