La lite e il colpo di arma sparato in aria: donna ferita nella colluttazione

Gela. Emergono ulteriori riscontri sul fatto che la donna ferita, arrivata nelle scorse ore in ospedale, sarebbe stata coinvolta in un’accesa lite, poi sfociata nell’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Si sarebbe trattato, comunque, di uno sparo in aria, con un’arma a salve. La donna non sarebbe stata raggiunta ma ha riportato ferite per la colluttazione. I fatti, al vaglio della polizia, sarebbero da collegare ad una lite tra la stessa donna, l’ex consorte e la nuova compagna di lui. Per difenderla, sarebbe sopraggiunto il suo compagno che avrebbe esploso il colpo in aria. Quest’ultimo sarebbe stato subito identificato e sentito dai poliziotti.