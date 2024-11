Tutto pronto per la X edizione della Maratonina di Gela

Gela. Sono oltre 430 gli atleti iscritti alla decima edizione della maratonina di Gela, la settima e penultima prova del gran prix Fidal di maratonine Sicilia.Quest’anno ci saranno diverse novità, illustrate dal presidente della Asd Atletica Gela, Salvatore Iovino, nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta ieri pomeriggio al Comune, alla presenza del Sindaco Terenziano Di Stefano e dell’assessore allo Sport, Peppe Di Cristina.

La macchia è ben oleata e pronta a partire.La gara, che si snoda per 21 km. Una novità assoluta sarà la medaglia di quest’anno che è il primo pezzo di un trittico che si completerà con la XII edizione.

Il premio per i vincitori assoluti, un uomo e una donna, sarà un oggetto che racchiude in sé la vera essenza del tempo: la Clessidra, un’opera di design, offerta da un’ attività commerciale della città. Un simbolo del tempo che passa e delle sfide affrontate, della bellezza di ogni secondo che scorre. Tante le novità anche per tutti i partecipanti e per chi riuscirà a tagliare il traguardo.

Il tema di quest’anno per la gara sportiva organizzata dalla ASD Atletica Gela con il patrocinio del comune di Gela è l’inclusione. Circa 30 atleti special Olympics dell’assocazione Orizzonte faranno da staffetta ogni chilometro per cinque chilometri.

La partenza è prevista per le ore 9:30 da viale Cortemaggiore in prossimità dell Auriga e si snoderà per tutto il lungomare fino alla foce del fiume Gela da percorrere due volte per chi partecipa alla mezza maratona mentre per chi partecipa alla settima edizione del trofeo Aisa il circuito è da percorrere solo una volta.