U-Safe, presentato per la prima volta in Sicilia il salvagente a propulsione

Gela. È stato presentato per la prima volta in Sicilia, U-SAFE il primo salvagente a propulsione autonoma totalmente radiocomandato da remoto. Gela fa infatti da apripista ad un modello di spiagge sicure che può essere adottato anche da altre realtà turistiche siciliane.

“U-SAFE, è un dispositivo destinato a cambiare le modalità di salvataggio in mare di persone in difficoltà, riesce a tenere a galla fino a 4 persone contemporaneamente e a trascinare ben 240 kg, il che permette potenzialmente di salvare due persone allo stesso tempo.” Ha dichiarato Edoardo Gori di Versilia Marine Service.

Frutto della ricerca innovativa e tecnologica europea nel settore degli accessori di sicurezza in mare ed è in dotazione al corpo dei vigili del fuoco e alla Guardia Costiera del comando toscano a partire dal 2023. Il tenente di vascello e capo operativo di Compa mare Gela Andrea Cicala auspica che presto anche la capitanera di porto della città possa avere il supporto di questo strumento per lasicurezza in mare.