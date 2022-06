UE, Gentiloni “Ci sono condizioni per evitare recessione”

RAPALLO (ITALPRESS) – “Se non si materializzano alcuni scenari negativi legati soprattutto alle forniture energetiche, ci sono le condizioni perchè l’economia europea eviti di entrare in territorio negativo, eviti la recessione e mantenga livelli seppur moderati di crescita per poi riprendere una crescita più consistenti negli anni successi”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo all’economia, in collegamento col convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria in corso a Rapallo. Il messaggio “che dobbiamo rifare da capo il Pnrr o rinviarlo di un paio di anni” sarebbe “un messaggio sbagliato per l’economia italiana, perchè abbiamo bisogno ora di questi investimenti e sarebbe un messaggio politicamente molto difficile da gestire” ha aggiunto Gentiloni. “E’ chiaro che di fronte all’inflazione, all’aumento di alcuni costi di produzione, alla difficoltà di reperire alcune materie prime, la Commissione è pronta a discutere singoli emendamenti per singoli progetti”, ha chiarito Gentiloni.Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).