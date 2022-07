Ue, Tajani “Nuovo programma Sure per chi aiuta famiglie e imprese”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’idea di finanziare con il programma Sure quei Paesi che aiutano famiglie e imprese in questo momento di enormi difficoltà va nella giusta direzione”. Lo ha detto l’europarlamentare e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, al Parlamento europeo in merito al programma Sure, lo strumento introdotto dall’Unione Europea per far fronte alla crisi e far ripartire l’economia.”A differenza del nucleare e del gas, questa non è una scelta strategica, va cambiata e migliorata ma è un’iniziativa da adottare subito – continua Tajani -. Bisogna pensare ai paesi che stanno pagando un prezzo più alto rispetto ad altri. Polonia, Germania e Italia sono in prima linea e vanno assolutamente tutelate perchè la ricaduta, soprattutto sul costo dell’energia, può danneggiare la loro competitività industriale ed avere conseguenze sociali molto negative”.- foto agenziafotogramma.it -(ITALPRESS).